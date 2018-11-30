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Faiz Sucuoğlu'nun acı günü

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Faiz Sucuoğlu'nun acı günü
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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun acı günü.

Kıbrıs Türk Halkı’na uzun yıllar eğitimci, mücahit komutanı, üst düzey bürokrat olarak hizmet veren, UBP Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun babası , Mehmet Salih Sucuoğlu’nun vefat etti.

Vefat nedeniyle UBP Genel Başkanı Ersin Tatar bir başsağlı mesajı yayımladı.

"Kıbrıs Türk Halkı’na uzun yıllar eğitimci, mücahit komutanı, üst düzey bürokrat olarak hizmet veren, UBP Lefkoşa milletvekilimiz Sayın Faiz Sucuoğlu’nun değerli babası , Mehmet Salih Sucuoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve UBP camiasına baş sağlığı dileriz"

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