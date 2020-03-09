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Facia kıl payı atlatıldı

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Araç sürücüsü yan yatan otobüsten şans eseri burnu kanamadan çıkarken, araçta şöför dışında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi

Facia kıl payı atlatıldı

Girne-Alsancak çevre yolunda bugün sabah saatlerinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne-Alsancak çevre yolunda bugün sabah 06.00 sıralarında, Girne istikametinden Alsancak istikametine doğru yönetimindeki TPP 499 plakalı otobüsle seyir halinde bulunan 48 yaşındaki Niğmet Alkın, Mr. Pound karşısında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dere yatağına uçtu.

Araç sürücüsü yan yatan otobüsten şans eseri burnu kanamadan çıkarken, araçta şöför dışında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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