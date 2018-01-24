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Eylemlerde gözaltına alınan iki kişi serbest

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Afrika Gazetesi ve CTP milletvekili Doğuş Derya'ya yönelik protestolarda göz altına alınan iki kişi serbest bırakıldı

Eylemlerde gözaltına alınan iki kişi serbest
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 Afrika Gazetesi ve CTP milletvekili Doğuş Derya'ya yönelik protestolarda Meclis’in damında bayrak açtığı için önceki akşam saatlerinde gözaltına alınan iki kişi sabaha karşı serbest bırakıldı.

AKP Kıbrıs Gençlik Kolları’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada söz konusu olay doğrulandı ve TC Elçiliği’ne teşekkür edildi.

Açıklamada "Afrika paçavrasına yönelik yapılan eylem sebebiyle gözaltına alınan iki kardeşimiz gece saatlerinde serbest bırakıldı. Bu süreçte TC Lefkoşa Büyükelçimize, Başkanımız Mehmet Demirci'ye ve özellikle saatlerce Emniyet Müd. önünde nöbet tutan AK Gönüllülere teşekkür ederiz" denildi.

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vatandaş - 3 saat önce
meclisin saygınlığına karşı bu tür kötü davranışta bulunan kişileri lütfen ne Elçilik ne de başkası korumasın. Yoksa Meclisi tanımam mı diyorsunuz ?
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