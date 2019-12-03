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Extacy ithal ve tasarrufuna 5’er yıl hapis

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Yeniboğaziçi’nde 368 adet Extacy hap ile yakalanan Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu, 5'er yıl hapse mahkûm edildi

Extacy ithal ve tasarrufuna 5’er yıl hapis

 

Evrim KAMALI

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde 2018 yılında Kasım ayında 368 adet Extacy hap ile yakalanan Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı. Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanıklar uyuşturucu ithal ve tasarruf suçlarından suçlu bulundu. Sanıklar hakkındaki kararı okuyan mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını belirtti.

Cemaller, sanıkların uyuşturucu ticareti ile uğraştıklarını belirleterek, MDMA uyuşturucu hapın ruhsal bağımlılığa yol açtığını ve öldürücü olduğunu vurguladı. Bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Cemaller, sanıklar arasında suç ayrımına gidilemeyeceğini ifade ederek 5'er yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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