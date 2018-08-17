Evlerini bira deposu yaptılar

Haspolat’ta bir işyerinin çalışanları olan dört kişi, şirket deposundan dağıtım için aldıkları çeşitli marka19 koli birayı zimmetlerine geçirerek evlerinde sakladılar

Evrim KAMALI

Haspolat’da faaliyet gösteren Arden Gıda isimli işyerinin müstahdemi olan zanlılar Saim Göksu, Abdulkadin Bay, Veysel Gezergün ve Vakkas Mutlutürk şirket deposundan satılan ürünlerden çaldıkları gerekcesi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü huzurda bulunan zanlılar Saim Göksu, Abdulkadin Bay, Veysel Gezergün ve Vakkas Mutlutürk’ün Haspolat’ta faaliyet gösteren Arden Gıda isimli iş yerinde çalışan olduklarını ve iş yerinin deposundan dağıtım için almış oldukları Carlsberg ve Tuborg marka biralardan arta kalan 1.502 TL değerindeki 19 koli biraları şirkete teslim etmeyerek

zimmetlerine geçirerek sirkat ettiklerini kaydetti. Polis olayın polise 15 Ağustos 2018 tarihinde rapor edildiğini ve ayni gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını kaydetti. Polis memuru Ömürlü, zanlı Saim Göksu'nun ikametgahında yapılan aramada ikametgahın yatak odasında toplam 17 koli 50'lik Carlsberg ve Tuborg

marka biralar bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Ömürlü, zanlı Abdulkadin Bay'ın ikametgahında ise 2 koli Carlsberg, 5 adet 50 cl kutu Carlsberg marka biralar tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Şükrü Ömürlü zanlılar Veysel Gezergün ve Vakkas Mutlutürk’ün ikametgahında ise herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca şirket deposunda sayım yapılacağını belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların poliste 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.