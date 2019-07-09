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Evinde uyuşturucuyu yetiştiriyordu

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Çatalköy’de 28 yaşındaki İbrahim Duran’ın evinde polis tarafından yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan 5 kök bitki ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu

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Evinde uyuşturucuyu yetiştiriyordu
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Evrim KAMALI

Girne’de evinde yapılan aramada 5 kök bitki bulunan İbrahim Duran dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, 04.07.2019 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Çatalköy’de 28 yaşındaki İbrahim Duran’ın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan 5 kök bitki, 0,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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