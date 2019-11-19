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Evinde uyuşturucuyla yakalandı

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Hamitköy’de Anıl Berk Şahin’in evinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu

Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Evrim KAMALI

Hamitköy'de ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Anıl Berk Şahin dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı. Polis, 13.11.2019 tarihinde Hamitköy’de ikamet eden zanlı Anıl Berk Şahin’in 11.40 - 12.00 saatleri arasında evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini söyleyerek,  mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 3 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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