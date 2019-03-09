Evinde kaldığı arkadaşını soydu

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl misafir olarak kaldığı ev sahibi Feyzi Adıyaman’a ait pantolonun cebinden 100 Dolar, 50 Sterlin ve 100 TL’yi çalıp yurt dışına kaçan Ali Serkan Üs, geçtiğimiz gün ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl arkadaşı Feyzi Adıyaman’ın evine misafir olarak giden ve cebindeki paraları alarak yurtdışına kaçan zanlı Ali Serkan Üs, KKTC’ye giriş yapıp tutuklandı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, zanlı Ali Serkan Üs’ün 2018 yılı Haziran ayı içerisinde Lefkoşa’da Yenikent adresinde misafir olarak kalmakta olduğu bir sırada aynı adreste ikamet etmekte olan Feyzi Adıyaman’a ait pantolonun cebinde bulundurduğu toplamda 100 Dolar, 50 Sterlin ve 100 Türk Lirasını sirkat ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak Feyzi Adıyaman’ın 28.06.2018 tarihinde polise gelip şikayette bulunduğunu anlatan Civisilli, aynı tarihte alınan şikayet üzerine tahkikata başlandığını ve yapılan araştırmada zanlının aynı tarihte yurtdışına çıkış yaptığının tespit edilip, 29.06.2018 tarihinde mesele ile ilgili olarak KKTC’ye girişte tespit edilip tutuklanması için mesaj çekildiğini kaydetti. Civisilli, zanlının 07.03.2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyleyen Civilli, “Tahkikat tamamlanmıştır. Zanlı TC uyrukludur ve KKTC’de turist statüsünde bulunmaktadır. Bu aşamada zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep ederim” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 20 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.