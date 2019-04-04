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Evinde 12 gram hintkeneviri bulundu

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Hamitköy’de Mete Alp’ın evinde yapılan aramada 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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Evinde 12 gram hintkeneviri bulundu
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Evrim KAMALI

Hamitköy’de evinde yapılan aramada 12 gram ağırlığında  hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Mete Alp, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, 2 Nisan’da 19.50 ile 20.40 saatleri arasında Hamitköy’deki evinde yapılan aramada 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 4 adet 3’ünün ucu yanık içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı. Kurtbir, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyen Kurtbir, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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