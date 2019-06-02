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Evin bahçesine giriyordu!

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Girne-Lefkoşa anayolunda yoldan çıkan araç, bir evin bahçe duvarına çarptı

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Evin bahçesine giriyordu!
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Murat ASLAN

Girne-Lefkoşa anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 05.25 raddelerinde, Girne-Lefkoşa anayolunun 1-2 'nci kilometreleri arasında meydana geldi.

22 yaşındaki Muhammet Mustafa Yıldırım, yönetimindeki EC 275 plakalı Fiat Palio marka salon araçla sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkıp Salih Supi Soner’e ait evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan EC 275 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Müslime İrem Kozacıoğlu hastaneye kaldırıldı.

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