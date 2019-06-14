Evden şampanyaları çaldı

Lefkoşa'da Ahmet Yıldırım'a ait eve girerek, yatak odasında bulunan 12 şişe şampanyayı çalan Recep Çelik tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir eve girerek, 12 şişe şampanya çalan zanlı Recep Çelik, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Gültekin Sancar, zanlı Recep Çelik’in Ev Açma, Sirkat ve Kasti Hasar suçları ile methaldar olduğunu belirtti. Sancar, zanlının 12 Haziran tarihinde saat 14.30'da Lefkoşa'da Cevat Bey Sokak No:16 adresinde bulunan Lefkoşa'da sakin Ahmet Yıldırım'a ait ikametgahın Güney kısmına bakan mutfak penceresinin korkuluklarını elleri ile pencere camını açıp sağ eli ile mutfak kapısını üzerinde bulunan kilidi açtıktan sonra bahse konu kapıdan içeri girip ikametgahın içinde kilitli vaziyetteki yatak odası kapısının asma kilit haznesini evin içerisinden temin ettiği yeşil renk jet gaz küçük tüp ile kasten ve kanunsuz olarak vurmak

sureti ile kırıp, yatak odası içerisinde bulunan 12 şişe toplamda 3.000 TL değerindeki şampanyaları alıp mutfak kapısından dışarı taşıyarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, meselede sirkat edilen şampanyaların ve küçük tüpün emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselede zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini söyleyerek, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirtti. Zanlının T.C vatandaşı olup ikamet izinli olduğunu söyleyen polis, davaları görüşülünceye kadar mahkemenin uygun gördüğü bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.