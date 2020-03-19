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“Evden çıkarsan ya kendimi ya da seni öldürürüm”

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Dikmen’de önceki gece eşi ile tartıştığı esnada “Bu evden çıkarsan ya kendimi ya da seni öldürürüm” diyerek, eşine tekme atan Mehmet Salih Sanatçı tutuklandı

“Evden çıkarsan ya kendimi ya da seni öldürürüm”

Evrim KAMALI

Dikmen’de tartıştığı eşini darp eden zanlı Mehmet Salih Sanatçı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Bayram Albayrak, zanlı Mehmet Salih Sanatçı’nın Şiddet tehdidi ve Darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Albayrak, zanlının 17.03.2020 tarihinde saat 21.30 sıralarında Dikmen’de eşi K.K ile tartıştığı esnada “Bu evden çıkarsan ya kendimi ya da seni öldürürüm” diyerek, eşine tekme attığını mahkemeye aktardı. Albayrak, müştekinin ailesinin yanına gittiğini ve ayrı evlerde yaşayacaklarını belirtip,  KKTC uyruklu olan zanlının davasında görüşülünceye değin mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber bir kefilin 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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