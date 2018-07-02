Ev arkadaşının eşyalarını çaldı

Üç yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşının yurt dışına gitmesini fırsat bilen Sara Olgunyürek, arkadaşının evine girerek 120 bin TL değerinde ziynet eşyası ve çok sayıda özel eşya çaldı

Evrim KAMALI

Üç yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşının yurt dışına gitmesini fırsat bilen Sara Olgunyürek isimli kadın evde ne var ne yok çaldı. Olgunyürek, şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, mahkemede verdiği ifadede zanlı Sara Olgunyürek’in önceki gün şikâyet üzerine tutuklandığını anlattı. Özmüezzin, zanlının üç yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşının yurt dışına çıkması üzerine eve izinsiz girdiğini ve 120 bin TL değerinde ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda özel eşyalarını çaldığını söyledi. N.H.K.’nin önceki gün zanlıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Özmüezzin, Olgunyürek’in mahkeme emri ile tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Tutukluluk talebinin üzerine söz hakkı verilen zanlı Sara Olgunyürek, tutukluluk ve iddialara itirazı olmadığını kaydetti.

Yargıç Musa Avcıoğlu, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.