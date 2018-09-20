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Eski Lefkoşa -Girne anayolunda araç alev aldı

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Eski Lefkoşa -Girne anayolunda araç alev aldı
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Eski Lefkoşa -Girne anayolunun Gönyeli ile Boğaz yolu üzerinde kuzey istikametine doğru ilerlemekte olan araç önündeki araça arkadan çarpması sonucunda alev alarak yandı.

Yoldan geçen bazı araç sürücülerinin yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalışmasına karşın kısa sürede tüm aracı saran alevler aracı kül etti. Araçta meydana gelen yangında yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında, Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde, 24 yaşındaki Yuled Kamacıoğlu, yönetimindeki PT 330 plakalı salon araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Pınarbaşı kavşağına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden 49 yaşındaki Demgül Nalbant yönetimindeki HL 131 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmaya müteakip PT 330 plakalı aracın motor bölümünde meydana gelen alevlenme sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sonucu yaralanan olmaması sevindirirken, soruşturma devam etmekte.

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