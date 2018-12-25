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Eski kız arkadaşının evini soydu

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Mağusa’da 23 yaşındaki Mert Can Kurtçu, eski kız arkadaşının evine girerek 5 bin Dolar, 800 TL para ve birçok ziynet eşyasını sirkat ettiği iddiasıyla tutuklandı

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Eski kız arkadaşının evini soydu
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 23 yaşındaki Mert Can Kuşçu isimli kişi, eski kız arkadaşının evine girerek para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Eski kız arkadaşına ait paraları ve ziynet eşyalarını sirkat ettiği iddia edilen zanlı Kuşçu “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

EVİNDE BİR MİKTAR PARA VE ZİYNET EŞYASI BULUNDU…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mert Can Kurtçu’nun, 22-23 Aralık 2018 tarihleri 19:30-14:30 saatleri arasında eski kız arkadaşı Aydan Mehdiyeva’nın kalmakta olduğu evin giriş kapısını hasar yapmadan açarak eve girdiğini söyledi. İçeriye giren zanlının, Aydan Mehdiyeva’ya ait 5 bin Dolar, 800 TL para ve birçok ziynet eşyasını sirkat ettiğini açıklayan tahkikat memuru,zanlının 23 Aralık 2018 tarihinde tutuklandığını belirtti. Tahkikat memuru, ayni gün zanlının evinde arama yapıldığını ve yapılan aramada 150 TL, 8 Dolar ve bir miktar ziynet eşyasının bulunduğunu belirterek, aranan emarelerin de olduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru,zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mert Can Kurtçu’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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