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Eski Kaymakam tutuklandı

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İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz, Karpaz’daki özel koruma alanında olan bungalovları zamanında yıkmadığı için yargılandı

Eski Kaymakam tutuklandı
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İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz, 21 Haziran 2016 ve 6 Nisan 2017 tarihleri arasında Yüksek Mahkemenin yıkılmasını emrettiği Karpaz Bölgesi’ndeki özel koruma alanında olan bungalovları zamanında yıkmadığı için İskele Kaza Mahkemesi’nde dün yargılandı.

İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşülen “Yüksek Mahkeme’nin emrini yerine getirmeme” davasını kabul ettiği öğrenilen Kemal Yılmaz’ın, mahkeme emri gereği hakkındaki ceza tayinin açıklanmasını Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde bekleyecek. İskele Kaza Mahkemesi’nin Kemal Yılmaz hakkındaki kararının 20 Şubat Çarşamba günü açıklanacağı öğrenildi.

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