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Eski eşinin aracına zarar verdi

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Lefkoşa Ortaköy’de bir apartmanın önünde park halinde bulunan eski eşi Perihan Büyükoğlu’na ait aracın ön ve arka fren hortumlarını, motor kayışını kesip hasara uğrattıktan sonra motor havalandırma hortumunu almak suretiyle çalan Zanlı Kemal Büyükoğlu tutuklandı

Eski eşinin aracına zarar verdi
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da ayrılmış olduğu eski eşinin aracına zarar vermesi üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlı Kemal Büyükoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Kemal Büyükoğlu’nun 24 – 25 Mayıs 2018 tarihleri, 22.00-08.00 saatleri arasında Lefkoşa Ortaköy’de bir apartmanın önünde park halinde bulunan Perihan Büyükoğlu’na ait aracın ön ve arka fren hortumlarını, motor kayışını kesip hasara uğrattıktan sonra konu aracın motor havalandırma hortumunu almak suretiyle çaldığını söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yapılan kamera incelemesinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis memuru Ergüleç meselenin yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzip edileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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