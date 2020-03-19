Eski eşini tabancayla tehdit etti

Mağusa’da Gökhan Güneş adlı kişi, başka bir erkekle görüştüğü gerekçesiyle eski eşine silah çekti

Evrim KAMALI

Mağusa’da ayrıldığı eşini silahla tehdit eden zanlı Gökhan Güneş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ersoy Saydağ, zanlı Gökhan Güneş’in Mağusa'da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı madde taşıma, tasarruf ve korkutmak maksadı ile ateşli silah taşıma“ suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Saydağ, zanlının 18.03.2020 tarihinde saat 00:20 raddelerinde Mağusa'da boşanmış olduğu eski eşi N. G.'nin ikametgahına giderek başka bir erkekle görüştüğü gerekçesi ile adı edileni rızası ile konuşmak maksadıyla aracına alıp Aşıklar Tepesi diye bilinen yere götürerek ve tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı Retay Falcon marka kuru sıkı tabancayı korkutmak maksadı ile gösterdiğini söyledi. Saydağ, aynı gün zanlının suçüstü hali olay mahallinde bir polis ekibince tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Saydağ, zanlının polise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Saydağ, zanlının evinde mahkeme emriyle yapılan aramada 90 adet kuru sıkı mermi bulunarak emare alındığını belirtti. Saydağ, KKTC uyruklu olan zanlının davasında görüşülünceye değin mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.