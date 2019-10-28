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Eski eşini dövdü, “şiddet yanlısı değilim” dedi

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Kadına şiddetin sonu gelmiyor! Lefkoşa'da Mehmet Altan adlı kişi, ayrıldığı eşini önce tokatladı sonra saçından sürükleyerek yumrukladı. Tutuklanan zanlı, “Şiddet yanlısı biri değilim. İyi niyet gösterdim” dedi

Eski eşini dövdü, “şiddet yanlısı değilim” dedi
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Evrim KAMALI

Lefkoşa'da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Altan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ayça Soykara, olguları aktardı. Polis, 26 Ekim’de Lefkoşa’da zanlı Mehmet Altan’ın oturma odası içinde ayrıldığı eşi D.Y ile kıskançlık yüzünden tartıştığı esnada, evden saat 23.00’e kadar gitmezse onu sokağa atmakla tehdit ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Mehmet Altan’ın daha sonra D.Y’yi tokatlayıp, saçından sürükleyerek, yumrukladığının altını çizdi. Polis, görgü tanıklarından ifadeler alınacağını belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Mehmet Altan, şiddet yanlısı birisi olmadığını söyleyerek, “İyi niyet gösterdim. Evimde kalmasına izin verdim. İyi bir babayım.” ifadelerini kullandı.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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