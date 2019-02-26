Eski eşini darp etti

Lapta’da Mehmet Kaymaz adlı kişi, boşandığı eski eşini ciddi şekilde darp etti

Evrim KAMALI

Lapta’da boşandığı eşini ciddi şekilde darp eden zanlı Mehmet Kaymaz tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolunda görevli Polis memuru, zanlı Mehmet Kaymaz’ın Lapta’da meydana gelen “Ciddi Darp” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 24 Şubat tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Lapta’da Şht. İbrahim Nidai Caddesi üzerinde bulunan Olivian sitesindeki ikametgâhta, boşandığı eski eşi K.A.’yla tartışma yaşadığını anlattı. Polis, zanlının tartışmanın ardından her iki eliyle eski eşinin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak, ciddi bir şekilde darp ettiğini aktardı.

K.A.’nın şikâyeti üzerine olayın polisin bilgisine geldiğini belirten polis memuru, K.A’nın Girne Akçiçek Hastanesi’nde doktor kontrolüne götürüldüğünü ve doktordan temin edilen raporda yüzünde, sol kolunda ve boynunun sağ tarafında çok sayıda ve ebatta ekimoz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, meseleyle ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme , bir kişinin imza edeceği 30 bin TL’lik kefalet senedi karşılığında zanlının ileride yargılanıncaya dağın serbest kalmasına emir verdi.