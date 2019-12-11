Esin’in annesi eyleme hazırlanıyor

Doktor ihmali iddiasıyla 13 yaşında hayata veda eden Esin Sönmeztürk için annesi Necla Sönmeztürk, yanlış giden düzene dikkat çekmek için eyleme gidiyor. Acılı anne Girne Kapısı ve Meclis arasında yürüyüş eylemi yapacak

Murat ASLAN

13 yaşında ‘doktor ihmali’ iddiasıyla hayata veda eden Esin Sönmeztürk için acılı annesi eyleme hazırlanıyor.

Esin Sönmeztürk’ün annesi Necla Sönmeztürk, kızının rahatsızlandıktan sonra 7 Kasım 2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yanlış teşhis ve yanlış ameliyatlar sonucu kaybettiğini dile getirdi ve yanlış giden düzene dikkat çekmek için eyleme gitme kararı aldı.

Necla Sönmeztürk, bu çerçevede Lefkoşa Kaymakamlığı’na dilekçe yazarak 29 Aralık 2019 tarihinde Girne Kapısı ve Meclis arasında 12.00-15.00 saatleri arasında yürüyüş yapmak için izin talep etti.

Değirmenlikli Rifat ve Nejla Sömneztürk’ün iki kızından biri olan 2005 doğumlu olan Esin Sönmeztürk, kız kardeşi ile birlikte Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eğitim görüyordu.

Sönmeztürk rahatsızlanmış ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Sönmeztürk daha sonra İstanbul’a sevk edilmiş ve orada hayatını yitirmişti.

Esin’in ölümüyle ilgili ailesi ihmal olduğunu iddia ediyor. Acılı aile, Esin’in Lefkoşa Devlet Hastanesi doktorlarının ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiğini düşünüyor.