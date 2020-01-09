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Eşini kemerle döven adama 6 yıl hapis

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Alsancak’ta eşini elektrik kablosuyla bağlayıp kemerle döven ve bunu cep telefonu ile kayda alan Cemil Gören, 6 yıl hapse mahkum edildi

Eşini kemerle döven adama 6 yıl hapis

Evrim KAMALI

Alsancak’ta 2019 yılı Ağustos ayında eşini bağlayıp kemerle döven Cemil Gören hakkındaki davada karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkındaki karar Yargıç Rauf Kürşad tarafından okundu. Kürşad, sanığın izinli olduğu halde işe gittiğine dair yalan söylediği gerekçesiyle eşinin ellerini kollarını elektrik kablosu ile bağlayıp, kemerle dövdüğünü daha sonra elbiselerini çıkarıp 3 saat boyunda kemerle dövdüğünü, cep telefonu ile olayı kayda aldığını ifade etti.

Yargıç, sanığın adeta işkence yaptığını, görüntülerde müştekinin yalvarmasına rağmen eylemine devam ettiğini söyledi. Yargıç, müştekinin yüzünde gözünde ve tüm vücudunda darp izleri oluştuğunu ifade etti. Yargıç, sanığın darp ettiği eşini eğer polise gidersen seni öldürürüm diyerek tehdit ettiğini de belirtti.

Sanığın olayın ardından tutuklandığını ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden Yargıç Kürşad, aile içi veya toplumda oluşan şiddetin maruz görülemeyeceğini belirterek, mahkemelerin caydırıcı ceza vermesi gerektiğini ifade etti. Kürşad sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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