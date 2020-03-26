Eşini demir sandalye ile dövdü

Kadına şiddetin sonu gelmiyor! Lefkoşa'da eşine elleri ve ayaklarıyla vuran, ardından eşinin boğazını sıkıp saçlarından çektikten sonra demir sandalye ile döven Ali Kastanbollu tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen eski eşinin çocuklarını geç alacağı nedeni ile şimdiki eşini darp eden zanlı Ali Kastanbollu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, zanlı Ali Kastanbollu’nun, önceki gece saat 00.10 raddelerinde Lefkoşa'da ikametgahlarının oturma odasında eski eşinden olan çocuğunu daha geç almasını söylediği gerekçesi ile aynı yerde sakin eşi F.S’nın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup, iki eli ile boğazını sıkıp yine iki eli ile saçlarından çektikten sonra oda içerisinde bulunan demir sandalye ile omuzlarına ve sırtına vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını belirtti. Polis, tutukladığı zanlının KKTC vatandaşı olup antrenör olduğunu söyledi. Polis, mesele ile ilgili başlatmış olduğu tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar da, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 300 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.