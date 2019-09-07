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Eşini darp edip boğmaya çalıştı

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Dikmen’de eşine önce yumruk ve tekme atan, sonra da süpürge sapını eşinin boğazına dayayarak boğmaya çalışan Nuri Sanatçı tutuklandı

Eşini darp edip boğmaya çalıştı
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Evrim KAMALI

Girne’ye bağlı Dikmen’de tartıştığı eşi D.S.’ye şiddet uygulayan Nuri Sanatçı tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru Hasan Öngör, zanlının Dikmen’de saat 03.30 sıralarında evleri içerisinde tartıştığı eşinin şakağına yumruk atıp, saçlarından tutup sürükledikten sonra yere düşürüp tekme attığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra süpürge sapını eşinin boğazına dayayarak boğmaya çalıştığını ifade etti. Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden Öngör, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verirken, söz hakkı alan zanlı çok pişman olduğunu söyledi.

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