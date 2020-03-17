Eşine şiddetten vazgeçmiyor

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta eşinin içeceğine cinsel gücü artırıcı jel dökmesi üzerine tutuklanıp teminata bağlanan İbrahim Koska bu sefer de bıçak çekip eşini zorla kaçırdı ve ardından darp etti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da kendisi ile barışmayan eşinin geçtiğimiz hafta içeceğine cinsel gücü artırıcı jel dökmesi üzerine tutuklanıp teminata bağlanan zanlı çiçeği burnunda KKTC vatandaşı İbrahim Koska bu seferde eşinin ikametgâhına gizlice girip bıçak gösterip zorla kaçırdıktan sonra darp etmesi üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı İbrahim Koska’nın Geceleyin ev açma, Mülke Tecavüz, Zorla İnsankaçırma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Şiddettehdidi, Ciddi darp ve Mahkeme emrine riayet etmeme, Koruma emrine riayet etmeme suçları ilemethaldar olduğunu belirtti. Kale, zanlı 15.03.2020 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Lefkoşa'da, kendisi ile tekrar barışması için eşi E.K. 'nın Surlariçi'nde bulunan ikametgahının giriş kapısını bir cürüm işlemek maksadıyla anahtar ile açıp içeriye girerek "GeceleyinEv Açma” ve Mülke tecavüz” suçunu işleyip, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu ve rengi henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağını yatak odasında yatmakta olan adı edilenin sol el bileğine dayayıp EN 539 plakalı araca zorla bindirerek Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bölgesinde tepelik bir alana götürüp, yine uzunluğu ve rengi henüz tespit edilemeyen ekmek bıçağını sol el bileğine dayayarak "seninle boşanmak istemiyorum, aynı evin içinde yaşarız sen istediğin gibi yaşarsın ne istiyorsan o olurum" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Kale, zanlının ayni gün aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Kale, ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği zanlının evinde yapılan arama da kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi. Kale, aranmakta olan bıçak, alınacak olan ifadeler ve kamera görüntüleri inceleneceğini belirterek, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.