Esin Sönmeztürk'ün ölümünde ihmal iddiası

Değirmenlik sakini ve İlahiyat Koleji öğrencisi 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk'ün hayatını kaybetmesi sonrasında ailesi olayda Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin ihmali olduğunu iddia ediyor.

Ailesinin sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada şöyle denildi:

Esin Sönmeztürk canım yeğenimizi Lefkoşa Devlet Hastanesinin yanlış teşhis yanlış ameliyat sonucu doktorların ilgisizliği ihmalkarlığı yüzünden kaybettik.

Bu çocuk 15 gün sadece belli aralıklarla acile gidip ya antibiyotik yada iğne vurup göndermeleri yüzünden durumu ağırlaştı.. Sonra ailesinin ısrarı yüzünden kan tahlili yapıldı ve her doktor farklı bir görüş söyledi.. Bugün haberlere çıkan doktorların açıklaması asılsız ve yalandır. O çocuk karın ağrısı ile doktora gitmedi.. Elimizde her türlü belge mevcuttur ve gereği de hesabı da sorulacaktır.. Ayrıca yine ailenin ısrarı yüzünden İstanbul Cerrahpaşa Hastanesine sevk edilmiş olup, oraya gittiğinde de durumu ağır ve tüm vücuda yayılmış ağır iltihap vardı.. Artık bir mucize olması gerekirdi ki o gencecik evladımızın kurtulması için.. Halk bilsin artık herkes ayaklansın sessiz kalmasın koskoca hastanemiz içler acısı.. Bugün bizim ocağımıza ateş düştü yarın sizin de düşmeyeceği ne malum.. Pisi pisine gitti.. Beyaz gelinlikler içinde yavrumuzu görmek yerime beyaz kefeni hep beraber ellerinizle giydirdiniz..