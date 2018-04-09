Esentepe’ye ateş düştü

Trabzon’un Araklı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anneanne ile torunu hayatını kaybederken, bir torunu ise yaşam mücadelesi veriyor.

Aslen Trabzonlu olan ve Kıbrıs’ta doğan Sungur ailesinin iki çocuğu ile anneanneleri soba gazından zehirlenirken, Hüseyin Sungur ile anneanneleri Kıymet Soyyiğit olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kardeşlerden Alpaslan Sungur ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Merkez Mahallesi 19 nolu sokakta bulunan bir binanın 2. katında iki torununa bakan anneannenin yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazı ölüme neden oldu. Olayda anneanne ile torunu hayatını kaybederken, diğer torunu ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan Sungur ailesinin bir çocuğu ise Esentepe’de yaşamını sürdürürken, Esentepe Spor Kulübü’nde futbol oynayan Hasan Sungur’un acı haberi alması sonrasında Esentepe yasa boğuldu. Bugün oynanacak olan Girne Halk Evi – Esentepe futbol maçı da bu olay sonrasında Esentepe Kulübü’nün talebiyle ertelendi.