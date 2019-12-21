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Esentepede iş kazası

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Esentepede iş kazası

 Esentepe’de yapımı devam eden Sercem Villaları’nda çalışan Mehmet Bilir (E-30), elektrikli ahşap kesme makinesi ile kesme yaptığı sırada makinenin kontrolünden çıkması neticesinde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde yaşanan olayda, parmakları ve avuç içi kesilen Bilir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde gözetim altına alındı.

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