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Esentepe’de denize giren Rus boğulma tehlikesi geçirdi

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Esentepe’de denize giren Rus boğulma tehlikesi geçirdi
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Esentepe Halk Plajı’nın doğu kısmında bulunan sahilde Rus uyruklu, adada turist olarak bulunan 32 yaşındaki Tatiana İashiana sahilden yaklaşık onbeş metre deniz içerisinde bulunduğu sırada denizin aşırı dalgalı olması neticesinde boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, bugün saat 15: 00 sıralarında meydana gelen olayda,  İashiana  olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulans ile  Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Dr Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tatiana İashiana, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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