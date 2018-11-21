“Eşek zehirlenerek değil vurularak öldürüldü”

Ülkemizde son yıllarda doğaya katkı bağlamında en faal ve faydalı kuruluşlarından olan Taşkent Doğa Parkı bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Karpaz’da bir eşeğin vurularak katledilmesine tepki gösterdi.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamada birileri tarafından dün sosyal medyada paylaşılan zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen Karpaz’daki eşeğin yapılan incelemede av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespiti yapıldığını bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Dün akşamdan itibaren pazar günü çekildiği belirtilen bir eşek fotoğrafı ile eşeğin zehirlenerek öldürüldüğü haberi paylaşılmış ve viral olarak yayılmıştır.

Bugün Veteriner Dairesi Veteriner Hekimi, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ve Polis eşliğinde yerinde yapılan incelemede hayvanın vurularak öldürüldüğü, yaranın içinden çıkan tüfek saçmaları ile belirlenmiş, hayvanın ölümünün üzerinden zaman geçtiği için ileri tetkik ya da necropsiye gerek duyulmadan gömülmesine karar verilmiştir. Polis soruşturması devam etmektedir.

Eğer doğada herhangi bir yaralı, hasta ya da yardıma muhtaç doğa hayvanı gördüğünüzde lütfen vakit kaybetmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hatti'nı arayınız.

Eğer doğaya zehir atıldığından şüpheleniyorsanız lütfen derhal Polis'i, Çevre Koruma Dairesini (123 Çevre İhbar Hattı), Veteriner Dairesini ve 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayınız.

Hayvanın gerçek ölüm sebebinin belirlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler. Bu hayvanın canice vurularak öldürülmesi ile ilgili bilgi sahibi kişilerin Karpaz Polisine bilgi vermeleri önemle rica olunur.”