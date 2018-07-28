Eş katiline üç gün tutukluluk

Doğancı’da eşi Nigar Tevfik’i av tüfeği ile vurarak öldüren 61 yaşındaki İbrahim Erhalk’a üç gün tutukluluk emri verildi

Doğancı’da eşi Nigar Tevfik’i av tüfeği ile vurarak öldüren 61 yaşındaki İbrahim Erhalk, dün çıkarıldığı mahkemede 3 gün tutukluluk emri aldı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan İbrahim Erhalk, dün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İbrahim Erhalk, çıkarıldığı mahkemede ‘taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz silah taşıma’ suçlarıyla itham edilerek, soruşturmanın salimen yürütülmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verildi. Lefke Kaza Mahkemesi Yargıcı Seran Bensen huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, Güzelyurt Adli Şube Müfettiş Muavini Gökhan Uzun’u tanık olarak dinletti. Uzun, zanlı İbrahim Erhalk’ın 26 Temmuz tarihinde Doğancı’daki ikametgâhlarında ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı sırada eşi Nigar Tevfik’e bir el göğsüne ateş etmek suretiyle, taammüden öldürdüğünü açıkladı. “Henüz gönüllü ifade vermedi” Soruşturmayı yürüten Güzelyurt Adli Şube Müfettiş Muavini Gökhan Uzun, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili bulguları anlattı, zanlının ‘taammüden adam öldürme’ ve ‘adam öldürme’, ‘kanunsuz silah taşıma’ suçlamasıyla methaldar olduğunu belirtti. Olayın ciddi bir mesele olduğuna dikkat çeken Uzun, zanlının serbest kalması durumunda meseleye etki edebileceğini ve henüz gönüllü ifade vermediğini anlattı. Uzun, konu silah ve silahtan çıkan boş fişekle ilgili balistik inceleme yapılacağını, ifadesi alınacak kişilerin olduğunu işaret ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede aktarılan olgular ışığında meselenin ciddiyetini de dikkate alındığını ifade eden Yargıç Seran Bensen, zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı, Pazartesi günü yeniden Lefke Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

AYRILMA AŞAMASINDAYDILAR

Öte yandan 34 yıllık evli olan İbrahim-Nigar Erhalk çiftinin boşanma aşamasına geldiği öğrenildi.

İngiltere’den 15 gün önce Doğancı’daki evlerine gelen çift, köyde sakin ve kendi halinde insanlar olarak biliniyordu.

Bu arada eşiyle ayrılma aşamasında olan İbrahim Erhalk’ın kısa süre önce bütün mal varlığını üç çocuğuna devrettiği öne sürüldü. İbrahim Erhalk’ın ayrıca 2 gün önce yanlarında olan küçük oğlunu İngiltere’ye gönderdiği de iddia edildi.

Nigar Erhalk’ın cenazesinin Londra’ya götürüleceği ve orada defnedileceği öğrenildi.



