Lefkoşa'da sakin beden eğitimi öğretmeni olan ve geçtiğimiz cuma günü evinden aracıyla ayrılarak geri dönmeyen, ancak dün akşam cansız bedeni saat 20:00 sıralarında, Tepebaşı’nda geniş yol mevkiinde ormanlık alan içerisinde bulunan Erdal Ersalıcı'nın ölüm nedeni açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. ayrıca ileri tetkik için kan, idrar ve mide muhteviyatı numune olarak alındığı ve soruşturma devam etmekte olduğu bildirildi.