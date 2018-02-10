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Erkut Şahali kaza geçirdi

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Bu sabah 03:15 sıralarında Lefkoşa - Mağusa Anayolunda aracıyla seyretmekte olan Tarım Bakanı ve milletvekili Erkut Şahali direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refrüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Erkut Şahali kaza geçirdi
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Kazayı hafif yaralarla atlatan Erkut Şahali kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi ardından taburcu edildi. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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