Erkut Şahali kaza geçirdi

Bu sabah 03:15 sıralarında Lefkoşa - Mağusa Anayolunda aracıyla seyretmekte olan Tarım Bakanı ve milletvekili Erkut Şahali direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refrüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kazayı hafif yaralarla atlatan Erkut Şahali kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi ardından taburcu edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.