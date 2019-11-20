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Erkeklerle görüştü diye eski eşini dövdü

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Lefkoşa’da turist statüsünde bulunan Radik Urazembetov, erkeklerle görüştüğü gerekçesiyle eski eşini darp etti

Erkeklerle görüştü diye eski eşini dövdü

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eski eşine şiddet uygulayan zanlı Radik Urazembetov tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Radık Urazembetov’un darp suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18 Kasım 2019 tarihinde saat 12.00 raddelerinde zanlının eski eşi R.T.’nin erkeklerle görüştüğü gerekçesi ile her iki eli ile bileklerinden tutup çekerek darp ettiğini anlattı. Polis, zanlı aleyhinde ayni gün mahkemeden derdest emri temin edilip, tutuklandığını söyleyerek, turist statüsündeki zanlının davalarında hazır bulunması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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