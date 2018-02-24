Erkek arkadaşını darp etti

Kavga ettiği 40 yaşındaki erkek arkadaşını darp edip, taşla yaraladığı öne sürülen 38 yaşındaki Hatice Taşer tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de kavga ettiği erkek arkadaşı 40 yaşındaki R.B’yi darp edip, taşla yaraladığı öne sürülen 38 yaşındaki Hatice Taşer şikâyet üzerine gözaltına alındı. Erkek arkadaşının elbiselerini yırttığı, yerden alıp attığı taşlarla yaraladığı belirtilen zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, önceki gün saat 17.00 sıralarında Girne’de yaşanan olayda zanlı Taşer’in tartıştığı erkek arkadaşının elbiselerini yırtıp bin 50 TL tutarında maddi zarar verdiğini, daha sonra yerden alıp attığı taşlarla erkek arkadaşının kafası ile vücudunda yaralanma olmasına neden olduğunu söyledi. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, TC vatandaşı olan zanlının 27 yıldır KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 10 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.