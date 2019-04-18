Erhalk cinayetinde karar 3 Mayıs’ta

Doğancı’da eşi Nigar Erhalk’ı av tüfeğiyle vurarak öldürmekle yargılanan ve cinayet suçlamasını kabul eden İbrahim Erhalk ile ilgili karar 3 Mayıs’ta açıklanacak

Evrim KAMALI

Doğancı’da eşi Nigar Erhalk’ı av tüfeğiyle vurarak öldürmekle yargılanan ve cinayet suçlamasını kabul eden İbrahim Erhalk, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Davada Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol, önceki celselerde olguları aktarmıştı. Dünkü celsede sanığın avukatı Mustafa Asena, hitabını yaptı.

Avukat Mustafa Asena, maktul Nigar Erhalk’ın müvekkiline bıçakla saldırdığını, sanığın da iki kez uyardıktan sonra tetiği çektiğini söyledi.

Asena, müvekkilinin Nigar Erhalk’a zarar vermek istemediğini ancak tahrik ve hakaret sonucu maktulü öldürdüğünü söyledi.

Nigar Erhalk’ın sanığı aldattığını belirten Asena, sanığın bu suçun hem faili hem de mağduru olduğunu belirtti.

Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol, tahriğin tek taraflı olmadığını kaydetti. Varol, öldürme anına kadar sanığın tahriklerinin devam ettiğini belirtti.Varol, mal paylaşımı ve sanığın malları devretmesi sonucu maktulün sanığa saldırıya geçtiğini söyledi. Varol, aldatma olsa dahi sanığın ayrılma yolunu seçmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Fadıl Aksun, davayı karar için 3 Mayıs’a erteledi.