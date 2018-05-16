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Erenköy -Dipkarpaz sahilinde bir ceset daha

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Erenköy -Dipkarpaz sahilinde bir ceset daha
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Polis, Erenköy -Dipkarpaz arasında sahilde 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi bulunduğunu açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada bölgede bulunan ceset sayısının dokuza yükseldiği belirtildi. 

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