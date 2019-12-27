Erçika yeniden mahkemeye çıkacak

Turunçlu Kavşağı yakınlarında Esra Korcan’ın ölümüne sebep olan Hüseyin Yusuf Erçika bugün yeniden mahkemeye çıkacak

Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında önceki Salı gün meydana gelen trafik kazasında Esra Korcan’ın ölümüne neden olan zanlı Hüseyin Yusuf Erçika, önceki gün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu bir kişinin ölmesine sebep olma”, “Dikkatsiz sürüş”, “Tehlikeli sürüş” ve “Süratli araç kullanma” suçlarıyla ilgili çlolarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Erçika aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edilmişti.

Hüseyin Yusuf tutukluluk süresinin dolması nedeniyle bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Kaza önceki Salı sabahı 07:45 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelmişti.

59 yaşındaki Hüseyin Yusuf Erçika, yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan 41 yaşındaki Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile çarpışmıştı. Kazada Esra Korcan olay yerinde hayatını kaybetmişti.