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Ercan’dan kaçakçılık

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KKTC’den İstanbul’a elektronik sigara filtresi kaçakçılığı yapan zanlılar yakalandı. Zanlıların, filtreleri dört valiz içerisinde Ercan havalimanı çalışanına verdiği, çalışanın, valizleri gümrüksüz alana aktardığı, oradan da başka bir kişinin valizleri bagaj arabasına yüklediği ortaya çıktı

Ercan’dan kaçakçılık

Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na ‘kaçak filtre’ götürdükleri iddia edilen zanlılar yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda elektronik sigara filtresi kaçakçılığı yapan şüphelilere, yardım eden havalimanı çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Hürriyet’in haberine göre, operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarıyla ilgili risk-analiz çalışmaları kapsamında 8 Ocak saat 22.50 uçağıyla gelen iki şüphelinin KKTC'den bin 470 paket elektronik sigara filtresi getirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin filtreleri 4 valiz içerisinde havalimanı çalışanı Sefa G.'ye verdikleri belirlendi. Sefa G.'yi takibe alan polis, Sefa G.'nin asansörü yarıya kadar indirip valizleri gümrüksüz alana aktardığı, Gümrüksüz alandan da Oğuzhan O.'nun valizleri bagaj arabasına yüklediği anlaşıldı.

Hemen operasyon başlatan ekipler Sefa G. ve Oğuzhan O. valizlerle birlikte suçüstü yakalandı. Çalışmaların devamında Enes Ekrem S. isimli havalimanı çalışanın da aynı yöntemle kaçakçılık olaylarına karıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Sefa G., Enes Ekrem S. ve Oğuzhan O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Polis filtreleri getiren diğer iki şüpheliyi arıyor. Şüphelilerin suçüstü yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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