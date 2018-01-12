Ercan’da uyuşturucuya vize yok

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken dedektör köpekleri tarafından tespit edilen Cavit Bektaş'ın ve Nihat Kırbiçer'in üzerinde uyuşturucu bulundu

Evrim KAMALI

Ülkemize Türkiye'den tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen zanlılar Cavit Bektaş ve Nihat Kırbiçer detektör köpekleri tarafından tespit edilerek tutuklandılar. Zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci 10 Ocak tarihinde Ercan Havaalanında devriye gezen Narkotik detektör köpekleri Liz ve Cindy huzurda bulunan zanlılar Cavit Bektaş'ın 1 gram, zanlı Nihat Kırbiçer' in üzerinde ise 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis zanlıların ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.