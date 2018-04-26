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Ercan’da 45 gram eroin

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Ercan’dan KKTC’ye giriş yapmak isterken polis tarafından yapılan aramada, üzerinde 45 gram eroin türü madde bulunan Koray Akın tutuklandı

Ercan’da 45 gram eroin
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 Gamze PİR BAYKUR

Ülkemize Türkiye'den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Koray Akın'ın üzerinde yapılan aramada eroin türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Koray Akın'ın 24 Nisan tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapmak isterken üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 45 gram ağırlığında eroin türü madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek alınan ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca emarenin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etap da zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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