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Ercan'dan uyuşturucu dolu valiz ele geçirildi

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Ercan'dan uyuşturucu dolu valiz ele geçirildi
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Ercan Havalimanı’ndaki bir yolcunun bavulunda 22 kilogram ve Paşaköy’de bir evde 7 gram uyuşturucu madde bulundu; iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Ercan’da bugün 02.15’te KKTC’ye girişi yapan I.Y’nin (E-51) valizinde gümrük memurlarının yaptığı aramada, yaklaşık 20 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

PAŞAKÖY’DE BİR EVDE 7 GRAM UYUŞTURUCU

Öte yandan Paşaköy’de de dün sabah polisin M.K.'ye (E-21) ait evde yaptğı aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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