Ercan'da tehlikeli uyuşturucu ele geçirildi

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan Jayed Eftekhari’nin üzerinde 110 gram amfetamin türü uyuşturucu madde, Askhan Adeli’nin üzerinde ise 6 adet uyuşturucu içerikli hap bulundu

Evrim KAMALI

Ülkemize turist olarak gelen Jayed Eftekhari ile Askhan Adeli, Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde ile tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, önceki gün Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlıların üzerine narkotik detektör köpeği Cindy’nin tepki vermesi ile arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada Jayed Eftekhari’nin üzerinde 110 gram amfetamin türü uyuşturucu madde, Askhan Adeli’nin üzerinde ise 6 adet uyuşturucu içerikli hap bulunduğunu söyledi.Polis, zanlıların tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini kaydederek bir gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Rauf Kürşat zanlıların ilk etapta bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.