Enkaz didik didik incelendi

Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında meydana gelen ve iki uçuş eğitmeninin hayatını kaybettiği uçak kazasının araştırılması için Türkiye’den gelen teknik ekip çalışmalara başladı. Teknik raporun bir ay içinde hazır olması hedefleniyor

Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında önceki gün meydana gelen ve iki uçuş eğitmeninin hayatını kaybettiği uçak kazasının araştırılması için Türkiye’den dün sabah KKTC’ye gelen teknik ekip çalışmalarına başladı.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibi, dün sabah KKTC’ye geldi.

Kaza/kırım ekibi, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında, KKTC Sivil Havacılık Dairesi teknik ekibi ile çalışmalarına başladı.

İnceleme ekipleri olay yerinde yanmış halde bir de cep telefonu buldu. Telefonun üzerinde teknik inceleme yapılacağı kaydedildi.

İncelemelerin ilk günü iki saatin ardından tamamlandı. Saat 11.30’da başlayan kaza kırım ekibi incelemesi, saat 13.30’da tamamlandı. Ekipler çalışmanın ardından Geçitkale’den ayrıldı. İncelemeler bugün devam edecek.

İnceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlanıyor. İnceleme sonrası bir ön rapor hazırlanırken, detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedefleniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı, kazayla ilgili ön raporun 3 hafta ile 1 ay arasında belli olacağını, nihai raporun çıkmasının ise 1 yılı bulabileceğini belirtti.

Bağzıbağlı, “Çok acı ve yaşanmamasını istediğimiz bir olay fakat benzer bir olayın tekrardan yaşanmaması adına pilotaj hatası ihtimali de dahil tüm ihtimaller araştırılacak. Ercan Havalimanı’nda da Türkiye’den gelen ekiple ülkemizin hava trafik kontrolörleri arasında bir toplantı gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağı önceki gün öğle saatlerinde Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarına düşmüş, kazada uçuş eğitmenleri Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya hayatını kaybetmişti.