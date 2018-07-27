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Eniştesinin çenesini kırdı

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Lefkoşa Marmara Bölgesinde ailevi sebeplerden dolayı kavga ettiği eniştesini darp edip çenesini kıran Salih Fadıl Kasap tutuklandı

Eniştesinin çenesini kırdı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da ailevi nedenlerden kavga ettiği eniştesinin çenesini kıran Salih Fadıl Kasap tutuklanarak dün Lefkoşa’da teminat duruşmasına çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis, mesele ile ilgili olguları aktardı. Polis, zanlının önceki gün saat 23.50 sıralarında Lefkoşa Marmara Bölgesinde ailevi sebeplerden dolayı kavga ettiği E.M. isimli eniştesini darp edip çenesini kırdığını söyledi. Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 100 bin bir kefilin de 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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