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Engelli çocuklar büyük korku yaşadı

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Lefkoşa’da Vakıflar tarafından engelli çocuklar için kiralanan evde yangın çıktı. Yangında evde kalmakta olan üç kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

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Engelli çocuklar büyük korku yaşadı
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Lefkoşa'da dün bir evde çıkan yangın korku ve panik yarattı.

Şht Recai Bağcı Sokak üzerinde bulunan, Vakıflar İdaresi tarafından engelli çocuklar için kiralanan evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın anında evde kalmakta olan üç kişi,  dumandan etkilenerek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dün sabah 09.20 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu evin iki oturma odası ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen, mutfak kısmı kısmen yanarken;  diğer odalar isten zarar gördü.

Üst katta bulunan daireye ait pencere kasası yandı ve evin bir odası isten zarar gördü.

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