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Emlakçı Yasemin’in vurgunları çoğalıyor

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Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’i dolandıran emlakçı Yasemin Taşkıran’ın Almanya’da yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ı da 40 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı

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Emlakçı Yasemin’in vurgunları çoğalıyor
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Evrim KAMALI

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’i dolandıran emlakçı Yasemin Taşkıran’ın Almanya’da yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ı da dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlı Taşkıran dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, Girne’de serbest emlakçı olarak çalışan zanlı Yasemin Taşkıran’ın 02.08.2018-15.01.2019 tarihleri arasında bir şirket tarafından yapımı tamamlanan daireyi satın alan ve yurt dışında yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ın anlaşma yaptığı şirkete vermesi için hesabına gönderdiği olduğu 40.995 Euro nakit parayı ilgili şirkete teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Polis, zanlının kısa süre önce Arif Selçuk Yöntem’i n parasını çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını, olayın basına yansıması üzerine Almanya’da yaşayan Beldiran’ın haberleri görüp Kuzey Kıbrıs’a gelerek parasının çalındığına dair şikâyetçi olduğunu ifade etti. Zanlı hakkında benzer suçtan soruşturma olduğunu, yeni bir mesele daha ortaya çıktığını kaydeden polis, 2 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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