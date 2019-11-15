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Eminoğlu aleyhine iki yeni dava daha

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Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili aranan iki kişinin polise teslim olması sonrasında davanın seyrinde yeni gelişmeler olduğunu, işadamı Mehmet Eminoğlu aleyhine iki yeni dava daha dosyalandı

Eminoğlu aleyhine iki yeni dava daha

 

Evrim KAMALI

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan işadamı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz’ün davası bir kez daha tehir edildi. ‘Sahte vekalet’ olayının sanıkları dün sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılırken, davayı yürüten Savcı Emine Taşkın, mesele ile ilgili aranan iki şahsın polise teslim olduğunu, davanın seyrinde yeni gelişmeler olduğunu, Eminoğlu aleyhine 2 yeni dava daha dosyalandığını kaydetti.

Taşkın, ortaya çıkan yeni gelişmeler üzerine mahkemeden ek süre istedi.

Sanık avukatları da gelişmelerden haberdar olduklarını belirtti ve talep edilen sürenin kısa olması halinde itiraz etmeyeceklerini beyan etti.  Yargıç Meltem Dündar, 22 Kasım tarihine erteledi.

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