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Emare paraları çalıp, polisi darp etti

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Mağusa Polis Müdürlüğü’nün bahçesinde bulunan bir araçta gizlenmiş olan yüklü miktarda parayı gizlice alıp kaçarken polisi de darp eden İrfan Tan Girne’de yakalanırken, paranın Asel Kubanych Kyzy’in hesabına havale edildiğinin anlaşılması üzerine Kyzy’de tutuklandı

Emare paraları çalıp, polisi darp etti
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(Kamalı Haber)

Mağusa Polis Müdürlüğü’nün bahçesinde emare olarak bulunan bir araçta gizlenmiş yüklü miktarda parayı gizlice alıp kendisini fark eden polis memurunu darp ederek kaçan İrfan Tan Girne’de yakalandı. Tan’ın tasarrufunda, 125 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Paranın Asel Kubanych Kyzy’in hesabına havale edildiği ve Asel Kubanych Kyzy tarafından Haziran ayı içerisinde iki farklı tarihte 100 bin ve 29 bin TL olarak banka hesabından çekilen paranın zanlı İrfan Tan’a verildiğinin ortaya çıkması üzerine iki zanlı gözaltına alındı. Zanlılar dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı ve aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı. Zanlılar İrfan Tan ve Asel Kubanych Kyzy’nin “Suç Gelirinin Aklanması” suçundan tutuklu olduğunu belirten polis memuru Mehmet Davulcu, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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