Emanet edilen parayı çalmaya 7 ay hapis

Ercan’dan çıkış için beklemekte olan Fatima Muradova'ya teslim etmesi için kendisine emanet edilen 9.800 ABD Dolarını sirkat eden Begench Halyllayev, 7 ay hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Ercan Havaalanı’nda Nazar Sadykov tarafından yolcu salonunda bulunan Fatima Muradova'ya teslim etmesi için kendisine emanet eden 9.800 ABD Dolarını sirkat eden Begench Halyllayev 7 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Yargıç Umut İnan açıkladı. İnan sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaparak, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini belirtti.